POZZUOLI/ Vincenzo, indagato per omicidio stradale il 41enne alla guida dell’auto

POZZUOLI – È indagato per omicidio stradale I.G., 41 anni, l’automobilista che lunedì mattina è rimasto coinvolto nell’incidente costato la vita al 16enne Vincenzo Pepe (e non Sepe, come scritto erroneamente in precedenza). Si tratta di un atto dovuto nei confronti dell’uomo, residente a Quarto, a cui è stata ritirata anche la patente. Saranno ora le indagini – affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli – a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali colpe. Per venerdì intanto è attesa l’autopsia sulla salma del 16enne che sarà effettuata presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli, altro tassello importante ai fini della ricostruzione dei fatti.