Close
Cronaca In Evidenza Pozzuoli

POZZUOLI/ Vincenzo, indagato per omicidio stradale il 41enne alla guida dell’auto

POZZUOLI/ Vincenzo, indagato per omicidio stradale il 41enne alla guida dell’auto
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato17 Dicembre 2025

POZZUOLI – È indagato per omicidio stradale I.G., 41 anni, l’automobilista che lunedì mattina è rimasto coinvolto nell’incidente costato la vita al 16enne Vincenzo Pepe (e non Sepe, come scritto erroneamente in precedenza). Si tratta di un atto dovuto nei confronti dell’uomo, residente a Quarto, a cui è stata ritirata anche la patente. Saranno ora le indagini – affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli – a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali colpe. Per venerdì intanto è attesa l’autopsia sulla salma del 16enne che sarà effettuata presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli, altro tassello importante ai fini della ricostruzione dei fatti.

Articolo precedente