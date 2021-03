POZZUOLI – Il puteolano Stefano Ioffredo eletto membro della segreteria provinciale di Sinistra Italiana al termine dell’assemblea provinciale tenutasi venerdì sera. L’organismo, convocato dal Coordinatore Provinciale e Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Sandro Fucito, si è riunito in videoconferenza per discutere della fase politica, delle prossime iniziative da organizzare sul territorio Metropolitano, per eleggere il Presidente dell’Assemblea e la Segreteria del partito provinciale. All’apertura del dibattito, in seguito all’ introduzione di Fucito, l’assemblea ha eletto all’unanimità dei presenti Daniela Metitiero come Presidente dell’Assemblea Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. Successivamente si è svolta la discussione sulla proposta di Segreteria avanzata dal Coordinatore Provinciale e sulle iniziative politiche proposte.

GLI ELETTI – Terminati gli interventi l’assemblea ha eletto all’unanimità dei presenti la Segreteria Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana così come proposta da Fucito: Stefano Ioffredo con delega all’Organizzazione e Comunicazione; Flavia Brescia con delega alla Scuola, Sport, Cultura e Terzo Settore; Raffaele Cimmino con delega alla Giustizia e Enti Locali; Riccardo Festa con delega all’Urbanistica, Ambiente, Territorio, Salute e Qualità della Vita; Enza Iasevoli con delega alle Pari Opportunità, Radicamento nei luoghi di lavoro e Circoli Tematici; Daniele Quatrano con delega al Lavoro, Commercio, Partite Iva e Relazioni con Associazioni e Movimenti. La Segreteria Provinciale di Sinistra Italiana si riunirà nei prossimi giorni per lavorare alla realizzazione delle proposte e degli obbiettivi indicati dall’Assemblea Provinciale.