Il puteolano Nicola Mangiapia nominato responsabile delle politiche sanitarie di Italia Viva

POZZUOLI – Dopo la celebrazione dei congressi cittadini di Italia Viva, per la provincia di Napoli i tesserati alla formazione centrista hanno eletto coordinatrice la giovane Marianna Mascolo che nel mese di settembre aveva partecipato alla terza edizione della scuola di formazione politica “Meritate l’Europa” in Sicilia. Il coordinamento provinciale, in prospettiva delle imminenti elezioni Europee, si è strutturato con il conferimento delle seguenti deleghe: al puteolano Nicola Mangiapia vengono affidate le Politiche Sanitarie; a Tina Ambrosio Enti Locali, Trasparenza, Scuola e Sicurezza Agroalimentare; ad Annamaria Argentino Commercio e Imprese, Agricoltura e Fiscalità; a Luisa Liguoro Legalità, Lavoro e Welfare Locale e Terzo Settore; a Giuditta Simonetti Trasporti, Infrastrutture, Innovazione e digitalizzazione; a Luigi De Sena Cultura e Turismo; a Giuseppe Bove Politiche Sociali, Pari opportunità, Famiglia e Disabilità; a Marco Nicotra Politiche Ambientali, Energia, Fondi e Sviluppo Economico.