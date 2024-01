La puteolana Enrica La Femina vince il Festival di Napoli

POZZUOLI – Quest’anno “La Femelle” vince anche la IX Edizione del Festival 2023/2024 con il brano “Maschere” testo La Femelle e musica Sottomarino, Davide Famularo, La Femelle. Nel 2020 Enrica La Femina in arte “La Femelle” vince per la prima volta il Festival di Napoli, organizzato dal maestro Massimo Abbate, con l’inedito “Na vota ancora” con testo di La Femelle e musiche di Peppe Rienzo, Flex Aiello e La Femelle. In seguito al festival è stata ospite al Festival di Napoli nella versione Albanese tenutasi a Durazzo e in prestigiosi Teatri di Napoli tra cui il Sannazzaro ed il Conservatorio di Benevento evento in cui è stata ospite accanto a personaggi di spicco come Peppino Di Capri. Inoltre è invitata come ospite per interpretare il celebre brano “Indifferentemente” del maestro Mario Abbate durante l’inaugurazione del “Largo Mario Abbate” in zona Vomero.

LA VITTORIA – Nel 2021 partecipa al Festival come ospite insieme al cantautore Vesuviano portando sul palco una versione chitarra e piano della canzone “Senza Giacca e Cravatta” e insieme al cantautore napoletano partecipa al Pizza Village di Napoli e di Milano con il loro inedito “Rire” che oggi vanta oltre 200k streaming su Spotify. Dunque una doppia vittoria del Festival, una grande emozione e la felicità di essersi potuta nuovamente esibire “scalza” e “vera” davanti ad un pubblico ed una giuria attenti come quelli del Festival di Napoli. Prossimamente avverrà la pubblicazione del brano, ancora inedito e sarà disponibile su tutte le piattaforme come Spotify, YouTube, Apple Music.