POZZUOLI/ La denuncia: «In inverno siamo costretti a lasciare la nostra casa a causa delle infiltrazioni d’acqua»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, già vi ho scritto una volta per la stessa situazione 1 anno fa mi allagai casa per colpa di un’infiltrazione alle pareti. Sono venuti a mettere la guaina però il problema non si è risolto dopo tanti reclami anche fatti al sindaco Manzoni di persona che mi ha promesso pure che sarebbe intervenuto tempestivamente ma poi non ha fatto proprio niente e io e la mia famiglia siamo stati costretti anche quest’inverno a lasciare casa. Voglio sapere una cosa ,se è normale che io d’inverno me ne devo andare di casa e loro non se ne fregano di niente. Mi chiamo Salvatore Gelminno e abito in via salvatore di Giacomo 9 lotto 17»