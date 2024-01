CALCIO/ Doppio Gioielli e Napolitano la ribaltano: il Rione Terra risorge contro il Real Aversa

BACOLI – Sfida salvezza al Chiovato di Bacoli nella seconda giornata di ritorno. Rione Terra (con una partita in meno) e Real Aversa sono appaiate in fondo alla classifica a quota 7, e hanno bisogno di punti per continuare a sperare. La situazione sembra complicarsi per i padroni di casa, che chiudono sotto 0-1 il primo tempo con la rete nel recupero di Strazzullo, ma nella ripresa, complice anche un rosso nel Real Aversa, ribaltano con la doppietta di Gioielli e la rete di Napolitano. Quelle del Rione Terra sono tutte reti di pregevole fattura, che hanno riscaldato una fredda atmosfera.

LA PARTITA – Mister Amorosetti può avere per la prima volta a disposizione più frecce al suo arco, con i soli indisponibili Carandente e Barletta, e si affida ad una squadra di maggior esperienza. Tuttavia, la partenza del Rione Terra è contratta e il Real Aversa, che ha più fresca nella memoria la sensazione di vittoria in virtù del successo contro il Savoia, gioca con libertà. Al 10′ è di Di Monte la prima conclusione del match in seguito ad un cross dalla destra, ma la sua girata va un metro oltre il palo. Il Rione Terra si affaccia al 25′ dalle parti di Amoroso, ma Gioielli, anche lui in girata, mette alto. I padroni di casa riescono ad imbastire la prima azione manovrata con calma al 43′, conclusa da Salazaro sopra la traversa. La prima frazione sembra concludersi sullo 0-0, ma all’ultima occasione del Real Aversa, Strazzullo fa centro: cross dalla sinistra sporcato in area, con il numero 10 che arriva dai 20 metri col piattone e trova l’angolino per il vantaggio ospite. Sembra notte fonda per il Rione Terra, ma al 7′ della ripresa Granata lascia i suoi in 10 per una trattenuta che gli costa il secondo giallo. E i flegrei possono sperare. Al 61′ Savarise ara la fascia a destra e mette un cross basso respinto dalla difesa, ma sui piedi dell’uomo sbagliato: Gioielli controlla e lascia partire un destro preciso in diagonale nell’angolino, raggiungendo il pareggio. Il Rione Terra è ormai riuscito a scuotersi e trova subito il vantaggio con il cross di prima intenzione di Savarise che trova il bellissimo destro volante di Gioielli, che firma la sua doppietta personale. La squadra di mister Amorosetti cerca quindi di abbassare i ritmi, ma quando capita l’occasione è bene approfittarne: all’84’ Gioielli batte un calcio d’angolo verso l’esterno dell’area di rigore, dove arriva Napolitano con un destro di controbalzo terrificante, che quasi squarcia la rete alle spalle di Amoroso tanta è la potenza del tiro. Una rete stupenda che sancisce la seconda vittoria stagionale del Rione Terra, che ha aspettato un intero girone per tornare a questa gioia.

RIONE TERRA: Poerio, Savarise, Capogrosso, Della Monica, Esposito (46′ Pisani), Napolitano (88′ Cacciuottolo), Foti (50′ Iammarino), Capone, Accietto (58′ Ranieri), Salazaro (88′ Di Gennaro), Gioielli. All. Amorosetti.

REAL AVERSA: Amoroso, Ruggiero (65′ Andreozzi), Cavucci (78′ Ndiaye), Perrino, Angeletti, Barilotti, Granata, Di Monte, Mazzucchiello (86′ Illiano), Strazzullo (54′ De Cristoforo), Di Martino. All. Fusaro.

MARCATORI: 47′ Strazzullo (RA), 61′ e 69′ Gioielli, 84′ Napolitano (RT)

ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza. Assistenti Meo (Nola) e Orazio (Frattamaggiore).

NOTE: Ammoniti Esposito e Pisani (RT), Granata, Barilotti, Amoroso e De Cristoforo (RA). Recupero: 2′ 1°T, 7′ 2°T