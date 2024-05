Il puteolano Francesco Di Fraia vince un concorso letterario in una scuola di Verona

VERONA – Francesco Di Fraia, giovane studente originario di Pozzuoli, ha vinto la terza edizione del concorso letterario “A piedi per il mondo” in memoria della professoressa Angelica Modena. L’alunno, che nel 2020 si è trasferito a Verona dopo aver frequentato il primo anno alla scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli, frequenta l’istituto superiore “Stefani-Bentegodi”. Si è classificato al primo posto nella sezione biennio.

LA POESIA – Cammino lieve su sentieri sconosciuti,

tra i misteri della terra e dei cieli,

a piedi per il mondo con l’anima libera,

in cerca di antichi segreti.

Calpesto sabbie dorate al tramonto,

e rocce scolpite dal tempo antico,

scorgo città perdute nell’orizzonte,

e foreste dove il silenzio è magico.

Attraverso valli, montagne e fiumi,

ascoltando il canto del vento e dell’acqua,

ogni passo è un viaggio nell’infinito,

dove la mente può finalmente sognare.

Sotto il sole che splende su strade sterrate,

e le stelle che brillano nel buio della notte,

io cammino senza meta, senza fine,

in cerca di risposte, di incanto e di emozioni forti.

A piedi per il mondo, senza fretta né paura,

con il cuore aperto all’incanto del viaggio,

ogni passo è un’emozione, un’avventura,

che mi guida verso l’orlo del mio bagaglio.

E quando giungerà il momento di fermarmi,

guarderò indietro con dolce nostalgia,

perché ogni passo, ogni luogo, ogni incontro,

ha reso il mio cammino un’eterna poesia