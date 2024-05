Monito del Prefetto sulle vie di fuga «Devono essere libere dai cantieri» Ma a Pozzuoli è ancora caos

POZZUOLI – In arrivo un’esercitazione di protezione civile nell’area flegrea. A confermarlo ai giornalisti è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nel pomeriggio di giovedì ha incontrato i sindaci di Napoli, Gaetano Manfredi; di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Bacoli, Josi Della Ragione, insieme ai vertici regionali della Protezione civile per fare il punto sulle attività intraprese dopo lo sciame sismico di undici giorni fa.

LE VIE DI FUGA – Nel corso del vertice si è parlato anche della praticabilità delle vie di fuga che, ha ribadito il prefetto, “devono essere libere da cantieri ed altro altrimenti non sono vie di fuga”. Situazione che a Pozzuoli è abbastanza critica, soprattutto in località La Schiana e lungo via Domitiana dove tre cantieri bloccano la circolazione. Il primosorge sulla rotonda che porta all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove i lavori sono bloccati da settimane; il secondo si trova nei pressi del distributore di carburante Tamoil, mentre il terzo cantiere è presente in via Montenuovo Licola Patria. Inoltre il Prefetto ha chiesto una particolare attenzione, alle fasce della popolazione più deboli “a partire dai disabili”. Al momento, secondo il Prefetto, non c’è alcuna criticità in merito alle forze in campo “perchè la Protezione civile, ed intendo tutto il sistema di Protezione civile con le forze dell’ordine, ha un dispositivo abbastanza adeguato”.