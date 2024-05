BACOLI – Questa notte a Bacoli carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a via Cappella 110 per un incendio di un furgone. Le cause delle fiamme sarebbero dovute a un cortocircuito dell’impianto elettrico. Sì esclude al momento la pista dolosa. L’incendio è stato domato. Il mezzo ha subìto danni al vano motore e alla parte anteriore.