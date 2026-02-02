Il puteolano Fabio Guazzo vince in Germania il premio “Artisti del Gusto”
POZZUOLI – Terzo trionfo consecutivo per il puteolano Fabio Guazzo, 32 anni, premiato anche quest’anno dalla guida dell’Arcimboldo d’oro, prestigioso riconoscimento enogastronomico italiano, simboleggiato da una statuetta dorata stilizzata creata dall’artista Francesco Conte, che premia gli “Artisti del Gusto”. Il premio celebra i professionisti del settore (chef, pizzaioli, pasticcieri) che si distinguono per qualità, tradizione e innovazione. Guazzo è il titolare della pizzeria “La tombola” a Weilheim, in alta baviera, dove vive da dodici anni.