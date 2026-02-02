Il comitato regionale di Taekwondo celebra il maestro Gennaro Volpe nel giorno del suo 80esimo compleanno

POZZUOLI – Il maestro Gennaro Volpe compie 80 anni. La sua è una vita trascorsa insieme ai giovani a cui da oltre 25 anni insegna i valori dello sport nel quartiere di Monterusciello, dove ha fondato l’A.S.D. Centro Taekwondo Volpe. Un traguardo che nella giornata di oggi è stato celebrato anche dal FITA – Comitato regionale Campania Taekwondo. “Oggi, non celebriamo soltanto un Maestro, ma una figura che, con dedizione incrollabile, ha contribuito a costruire le fondamenta del Taekwondo campano. La sua presenza, dentro e fuori dal tatami, è testimonianza viva di ciò che significa amare davvero la nostra arte marziale: disciplina, rispetto, sacrificio e un’infinita passione che non conosce confini. Essere Maestro non è un titolo, ma un modo di vivere.” – è la dedica del FITA – E il Maestro Volpe lo incarna pienamente.

Ogni parola rivolta ai nostri atleti — che sia un rimprovero, un consiglio o un incoraggiamento — porta con sé la cura e l’attenzione di chi sente la responsabilità di far crescere non solo sportivi, ma persone. È in questo sguardo paterno, in questa guida ferma e generosa, che riconosciamo la sua unicità. Un uomo raro, un Maestro autentico, un punto di riferimento che continua a ispirare intere generazioni. A nome del Comitato Regionale Campano e di tutte le società della Campania, auguri di cuore, Maestro Volpe.”