Dimensionamento scolastico a Pozzuoli, l’opposizione “Siamo preoccupati. Chiediamo risposte urgenti”

POZZUOLI – «Il piano di dimensionamento scolastico non può essere solo una questione di numeri, specialmente in un territorio fragile come il nostro. Insieme ai colleghi Del Vaglio, Iasiello e Figliolia ho presentato un’interrogazione consiliare per chiedere risposte urgenti all’Assessore competente in merito all’accorpamento tra l’IC n. 2 “De Amicis – Diaz” e l’IC n. 5 “Artiaco”» È quanto fa sapere la consigliera comunale del gruppo Misto Lydia De Simone «Perché siamo preoccupati? – aggiunge, citando una serie di criticità – bradisismo: in un’area colpita da sgomberi e criticità logistiche, unire istituti geograficamente distanti mette a serio rischio l’efficacia dei Piani di Emergenza e di Evacuazione; Identità territoriale: le due scuole appartengono a quartieri con caratteristiche diverse; ignorare la continuità territoriale è un errore strategico e sociale; Responsabilità: vogliamo sapere se è stata fatta una valutazione d’impatto reale sulla gestione delle emergenze. La sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico non può passare in secondo piano rispetto ai tagli regionali.»