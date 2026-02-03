Assalto in banca a Pozzuoli: camion usato come ariete – LE FOTO

POZZUOLI – Assalto nella notte alla filiale della Unicredit di Piazza Capomazza. Intorno alle 4 una banda di malviventi ha utilizzato un camion come ariete per sfondare l’ingresso della banca. Obiettivo il dispositivo ATM, nel quale c’erano decine di migliaia di euro. Per sradicare la struttura i malviventi hanno prima creato un foro all’interno della vetrata e poi agganciato il camion a un supporto fisso, per poi trazionare. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli con l’ausilio della Scientifica che hanno avviato attività per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Ingenti i danni alla struttura e non si esclude che la banda sia riuscita a portare via una grossa somma di denaro.

