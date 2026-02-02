A Pozzuoli parata di stelle internazionali del nuoto

POZZUOLI – Il Trofeo “Città di Pozzuoli” di nuoto è giunto alla sua quarta edizione e la piscina del Pala Trincone di Monterusciello sarà il teatro dal 6 all’8 febbraio prossimo della manifestazione. La kermesse è diventata un punto fisso nel panorama internazionale del nuoto e rientra nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport. Le gare saranno riservate alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, e si svolgeranno in vasca corta da 25 metri con 8 corsie. “Abbiamo avuto oltre 900 iscritti suddivisi in oltre 40 società partecipanti provenienti da tutta Italia – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto, organizzatrice della manifestazione con il patrocinio del comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto -. La cosa di cui andiamo molto fieri è che in un periodo di bassa stagione dal punto di vista turistico abbiamo avuto oltre 500 prenotazioni, praticamente il doppio rispetto all’anno scorso. Un evento che, quindi, è il connubio tra lo sport e le ricchezze naturalistiche ed archeologiche dei Campi Flegrei. Le iscrizioni le abbiamo chiuse da oltre un mese, chiaro segnale che la kermesse riveste un importante tappa soprattutto per i tempi di qualificazione in vista dei campionati italiani giovanili di fine marzo”. Un parterre di partecipanti da meeting internazionale per le tante stelle che gareggeranno nella tre giorni a Monterusciello. L’inizio delle gare è previsto per venerdì 6 febbraio alle ore 11,30 mentre la sera dalle ore 19 ci saranno le finali del 50 rana e 50 stile libero di tutte le categorie. Sabato 7 febbraio, invece, sono previste dalle ore 18,45 le finali di 100 stile libero, 50 farfalla, 100 rana e 50 dorso, sempre di tutte le categorie. Domenica 8 febbraio, infine, dalle ore 18 sono in programma le finali di 100 dorso, 100 farfalla e 200 stile libero. “Saranno tre giorni di grande sport con Monterusciello e l’impianto del Pala Trincone in primo piano – conclude Fabrizio Buonocore, dirigente della Napoli Nuoto -. Siamo molto soddisfatti delle aspettative della quarta edizione del trofeo ma soprattutto siamo consapevoli che è la strada giusta quella intrapresa in questi anni. La base per alzare ancora di più l’asticella nelle future edizioni”.

I CAMPIONI – Alberto Razzetti, specialista nei 200 farfalla, 200 e 400 misti 400. Due volte campione del mondo in vasca corta ad Abu Dhabi nel 2021 nei 200 farfalla di cui è detentore del record europeo in vasca corta (1’48”64) e con la 4×100 mista. Quattro volte campione europeo tra vasca corta e lunga. Ben 24 medaglie conquistate tra mondiali ed europei. Quattro volte finalista olimpico tra Tokyo 2020 e Parigi 2024. Ben 19 volte campione italiano; Viola Scotto di Carlo, 3 volte campionessa Italiana nei 50 farfalla, 11 medaglie e 4 record mondiali ai Deaflympics di Tokyo 2025, olimpionica a Parigi 2024. Ben 8 medaglie tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi; Matilde Biagiotti, olimpionica a Parigi 2024 e ai Mondiali di Singapore 2025 con la 4×200 stile libero; Simone Stefanì, bronzo in vasca corta nel 2023 a Budapest con la 4×100 mista, campione europeo in vasca corta a Lublino con la 4×50 mista, 7 volte medagliato tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi, 4 volte campione italiano nei 50 dorso, 50 e 100 farfalla; Roberta Piano Del Balzo, campionessa italiana nei 200 farfalla a dicembre 2020; Antonietta Cesarano, medaglia di bronzo con la 4×200 stile libero mista agli Europei di Roma 2022, campionessa italiana assoluta nei 400 stile libero nel 2022, 5 medaglie tra Universiadi e Giochi del Mediterraneo; Noemi Cesarano, campionessa italiana assoluta negli 800 stile libero nel 2024, 3 volte medagliata tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi; Chiara Della Corte, campionessa italiana in vasca corta nei 100 e 200 misti nel 2024, ha inoltre partecipato ai Mondiali di Budapest nel 2024 sempre in vasca corta; Federica Toma, campionessa italiana nei 50, 100 e 200 dorso nel 2022 e nel 2025, medagliata alle Universiadi del 2023 e quelle di Berlino l’anno scorso.