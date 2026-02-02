Controlli della Polizia alla nave cargo della Prysmian nel porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Controlli alla mega nave Prysmian ormeggiata nel porto di Pozzuoli. Nella mattinata di sabato i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli hanno proceduto al controllo di sicurezza di una nave cargo battente bandiera italiana, nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e repressione del contrasto all’immigrazione clandestina. L’attività di polizia ha riguardato l’accertamento della regolarità dei documenti di bordo e dell’equipaggio, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di frontiera, nonché all’attività di verifica connessa all’imbarco e lo sbarco dei marittimi. Il controllo si è svolto regolarmente e senza criticità, confermando l’importanza delle costanti attività di vigilanza poste in essere dalla Polizia di Frontiera a tutela della legalità, della sicurezza dei confini e del traffico marittimo.