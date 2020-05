POZZUOLI – Pezzo dopo pezzo ha realizzato, con minuzia di particolari, lo stadio che ogni appassionato di calcio puteolano sogna: un nuovo “Domenico Conte”. L’artefice del progetto è un bimbo di appena 7 anni, Antimo Lucignano, tifoso della Puteolana 1902 e baby calciatore del Monteruscello. Antimino tra una pausa e l’altra dai compiti assegnatagli dalle maestre in questo periodo di quarantena si è armato di ingegno mettendo “nero su bianco” e disegnando con il videogioco “Minecraft” uno stadio all’avanguardia. L’idea del nuovo Conte in poche ore ha fatto il giro della rete rimbalzando da una pagina all’altra di Facebook riscuotendo grande apprezzamento tra i tifosi dei diavoli rossi e non solo. Un’idea che un giorno, chissà, potrebbe diventare realtà.