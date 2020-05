Caro direttore, caro sindaco al termine di un periodo di interminabile distanziamento e isolamento, ieri mi sono affacciato sul lungomare di Lucrino nella speranza di poter fare una bella passeggiata in riva al mare. Ho scoperto che nulla è cambiato. Alle restrizioni da Coronavirus si aggiungono quelle di chi, concessionario di un bene demaniale come le spiagge e gli arenili, ha deciso di trasformarle in proprietà privata. Ci sono cancelli che delimitano gli accessi al mare, ovunque, di fatto restringendo a poche decine di metri, la passeggiata. Mi chiedo? Poiché non si può, perché non si può e lo sappiamo tutti che non si può, come è possibile che il Comune e la Capitaneria consentono ancora questo schiaffo a dei cittadini che vengono da settimane di restrizioni insopportabili? Il sindaco ha sempre chiesto gesti di rispetto del prossimo a tutti noi. Ora noi chiediamo a lui cosa intende fare perché i concessionari di Lucrino e di Arco Felice rispettino noi cittadini. I cancelli sono vietati, gli accessi alle spiagge devono essere liberi. (Lettera firmata)