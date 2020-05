POZZUOLI – Riaprirà domani mattina il mercato al dettaglio ittico e dell’ortofrutta di via Fasano. L’ingresso nella struttura, a partire dalle prime ore del mattino di martedì 5 maggio, avverrà in maniera contingentata con un numero massimo di 5 utenti per volta e con l’utilizzo di appositi varchi di ingresso e di uscita. Rimangono ancora sospesi i mercati rionali di Monterusciello e Toiano.