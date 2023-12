Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei tra le 100 eccellenze italiane

POZZUOLI – Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei è tra le 100 eccellenze italiane nella categoria Parchi archeologici. La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio nella prestigiosa cornice della Sala della Regina a Montecitorio. Organizzato dall’associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde e il contributo dell’official partner Csa, l’evento ha avuto il patrocinio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ben undici Ministeri, dall’Anci, dalla Guardia Costiera e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa, presentata dalla giornalista e conduttrice tv Alda D’Eusanio, è stata intervallata da momenti musicali, curati dal quintetto della Banda dell’Aeronautica Militare, e preceduta dai saluti della presidente di Liber, Verdiana Dell’Anna, e dal Presidente di Rde Riccardo Dell’Anna, che ogni anno pubblica il volume 100 Eccellenze Italiane, in cui sono illustrate le storie meritevoli dei riconoscimenti. L’annuncio del prestigioso riconoscimento ottenuto dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei è stato dato anche sulla pagina istituzionale di Facebook: «Consapevoli che la strada da percorrere sia ancora lunga, ci fermiamo solo un attimo per condividere con voi un momento di orgoglio flegreo per l’inserimento del Parco tra le 100 Eccellenze Italiane nella categoria parchi archeologici».