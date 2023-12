RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Volevo segnalare un disservizio che si protrae dal 28 novembre a tutt’oggi, relativo alla chiusura del Cup dell’Asl di via Capuana a Monterusciello. Ci sono persone anziane e vari utenti che non possono fare prenotazioni da giorni e la giustificazione a tale disservizio è stata che non c’è personale che può sostituire il dipendente». Vincenzo B.