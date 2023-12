Disservizi alla rete idrica a Bacoli, l’avviso del Comune

BACOLI – Nella giornata di oggi si stanno registrando disservizi alla rete idrica in alcune aree del territorio, non dipesi dal Comune di Bacoli ma da interventi di manutenzione a cura della Regione Campania. Ad annunciarlo è l’Ente di via Lungolago con un avviso rivolto alla cittadinanza: «Per informazioni e per segnalazione di disservizi è possibile contattare la Sala Operativa Acquedotti Regionali al numero 081 711 2654 ed il nostro servizio di reperibilità al numero 081 523 1736».