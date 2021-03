RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Salve. Io vi seguo da molto tempo perché credo nella fondamentale funzione dell’informazione come strumento a tutela della democrazia e della libertà. Ho visto che spesso pubblicate informazioni basate sulle segnalazioni dei lettori. Pertanto ora vi segnalo una cosa di cui siete sicuramente al corrente. I prodotti NON vendibili nei supermercati aperti. Non posso comprare la colla. Posso comprare un telefono perché serve per il telelavoro (per esempio) ma se mi si rompe, non posso comprare la colla per aggiustarlo. Io penso che le leggi debbano essere rispettate, ma alle leggi idiote ed imbecilli ci si debba ribellare. Questo è il senso della democrazia e della libertà. (Roberto)