Il pane di Calda…Mente donato ai sacerdoti di Ischia

ISCHIA – Al termine della toccante Messa Crismale, celebrata ieri sera nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Ischia, i panificatori del progetto “Calda..Mente” hanno voluto offrire un dono speciale al Vescovo di Ischia, Monsignor Carlo Villano: il frutto di una infornata preparata con cura e dedizione proprio in occasione di questo momento così significativo. La Messa Crismale, oltre ad essere un rito sacramentale di grande importanza, rappresenta un tempo di profonda comunione per tutto il clero: è in questo contesto che i sacerdoti rinnovano con cuore aperto le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione. Un gesto che unisce, che rafforza il legame con il proprio ministero e con la comunità. Proprio per sottolineare questo spirito di condivisione e servizio, Monignor Villano ha scelto di fare qualcosa di semplice ma profondamente simbolico: ha voluto che quel pane, preparato con amore dai ragazzi del progetto, venisse distribuito nelle diverse comunità della diocesi. Un segno concreto che racconta l’unità, la cura e il dono reciproco che nutrono la nostra Chiesa. Il percorso formativo del progetto, condiviso anche con l’ASL NA2 Nord e l’Ambito N13, prosegue presso i laboratori dell’Istituto Professionale “V. Telese”, grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Dirigente, Mario Sironi, e di tutto il personale docente e non docente. La scuola ha aperto le proprie porte anche in orario extrascolastico, offrendo ai ragazzi non solo l’opportunità di apprendere le tecniche di panificazione e pasticceria, ma anche di vivere una vera e propria esperienza lavorativa.

LA CERIMONIA – Alla cerimonia di consegna del pane, svoltasi nella sala superiore della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, hanno preso parte, oltre ai ragazzi di Calda..Mente — Carlo Disantolo, Giorgio e Vincenzo Vuoso ed Emanuele Mirabella — e alle rispettive famiglie, anche la dottoressa Erminia Della Corte e il dottor Pasquale Arcamone, in rappresentanza dell’ASL Napoli 2 Nord, nonché i docenti Armando Ambrosio e Bruno Maynard per l’Istituto “V. Telese” di Ischia. «L’insegnamento di Gesù sul pane – ha condiviso il Vescovo, Carlo Villano – è uno dei pilastri della nostra fede. In esso si racchiude un significato che va ben oltre il gesto del nutrirsi: il pane si fa corpo donato, presenza viva di Cristo in mezzo a noi, segno tangibile dell’unità che lega la comunità dei credenti. Ho accolto con profonda gratitudine il dono di Vincenzo, Giorgio, Emanuele e Carlo. La loro storia, fatta di impegno e rinascita, è per tutti noi una testimonianza preziosa. Ci ricorda che, pur nella diversità dei cammini, siamo chiamati a diventare un cuore solo, un’anima sola. Per questo ho voluto spezzare e condividere questo pane con tutti i sacerdoti della Diocesi: perché fosse non solo dono, ma simbolo vivo di unione, fraternità e comunione autentica tra noi.» «L’incontro con Monsignor Villano e i ragazzi di Calda..Mente – ha raccontato Enzo D’Acunto, direttore tecnico del progetto e presidente della Cooperativa 12 Stelle San Michele – è stata per i nostri giovani la prima vera occasione di confronto, di scambio sincero con una figura così significativa. Un momento prezioso, che ha permesso loro di toccare con mano il valore del proprio impegno.

È stato un passo importante nel loro percorso: stanno imparando a gestirsi, a rispettare tempi e responsabilità, ma soprattutto stanno diventando, giorno dopo giorno, un vero gruppo di lavoro. Un team unito, che costruisce con fatica e dedizione qualcosa di concreto. Ed è proprio in questi piccoli grandi traguardi che si vede come i sacrifici, col tempo, portino frutto.»

IL PROGETTO – “Calda..Mente” è un progetto innovativo nato ad Ischia per promuovere l’inclusione lavorativa di giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, attraverso la formazione nelle arti bianche – panificazione, pasticceria e pizzeria. Promosso dalla Cooperativa Sociale 12 Stelle San Michele I.S. srl, con la direzione tecnica di Enzo D’Acunto e il sostegno della Regione Campania e del Ministero per le Disabilità, il progetto rappresenta un esempio concreto di innovazione sociale. Grazie a una rete integrata di scuole, enti pubblici e servizi territoriali, “Calda..Mente” offre un percorso professionalizzante che punta all’autonomia, alla valorizzazione delle competenze e all’inserimento nel mondo del lavoro, gettando le basi per la nascita della prima SIAVS (Startup Innovativa a Vocazione Sociale) dell’isola. Calda..Mente è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro della Disabilità, Regione Campania e 12 Stelle San Michele Cooperativa Sociale. ID115. AVVISO PUBBLICO – D.D. N. 395/2023 – Regione Campania – cup B29G24000760001