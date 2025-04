BACOLI/ Caso parcheggi, annullata la manifestazione di protesta contro il sindaco

BACOLI – E’ stata annullata, a seguito dell’ultimo incontro tenutosi al comune di Bacoli tra le parti, la manifestazione di protesta nei confronti del sindaco e della sua amministrazione per la chiusura dei parcheggi di Miseno e Miliscola. A comunicarlo sono gli stessi organizzatori del sit-in che si sarebbe dovuto tenere domani mattina alle 10 presso la villa comunale.

LA DECISIONE – E’ arrivata dopo l’ultimo incontro tenutosi al Municipio tra il sindaco e i rappresentanti degli operatori. Alla base della revoca della manifestazione è la nuova apertura del primo cittadino verso la risoluzione del problema. Josi avrebbe garantito, per il momento, l’apertura di alcuni parcheggi non presenti in area Sic, per i quali sarebbero già state avviate le procedure d’urgenza per la riapertura. Mentre per i parcheggi situati in area Sic, oltre ad attendere l’interpretazione del Senato sul Decreto Coesione per consentirne l’apertura senza Vinca, il primo cittadino avrebbe proposto un’ulteriore soluzione attraverso una celere risoluzione per ottenere la Vinca con la Regione.