POZZUOLI – Vi proponiamo il servizio realizzato da Quarto Canale TV con l’audio della telefonata con la quale il vice presidente della Frattese e della Puteolana Raffaele Ruggiero mette in atto una ritorsione contro Cronaca Flegrea. Gli articoli del nostro giornale non sono stati graditi dal presidente Adamo Guarino e dal suo entourage e a comunicarcelo è proprio Ruggiero. «Il padrone (Adamo Guarino) ha detto che Cronaca Flegrea non deve entrare allo stadio perché scrivete stronzate» A Cronaca Flegrea, giornale di Pozzuoli, la società di Frattamaggiore ha negato l’ingresso allo stadio di proprietà del comune di Pozzuoli per punizione, mettendo così in atto una vergognosa censura. Ecco l’audio della telefonata con Raffaele Ruggiero.