Il Napoli al Misterò: gli azzurri scelgono la splendida location sul mare a Monte di Procida – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – «Linee che seguono il mare. Colori che parlano di Napoli» è lo slogan che ha accompagnato la presentazione della Women’s Collection SSCN 25/26, la linea di abbigliamento del Calcio Napoli riservata alle donne. Location d’eccezione è stato il “Misterò Beach Club Restaurant” di Monte di Procida, scelto direttamente dall’entourage di Valentina De Laurentiis.

LA BELLEZZA – Misterò per un giorno si è trasformato in un elegante set cinematografico, con le modelle azzurre che hanno posato sulle suggestive amache a picco sul mare. A fare da sfondo il golfo di Pozzuoli, l’isola di Procida e la meravigliosa natura incontaminata che fa da cornice al locale. La scelta ricaduta su Monte di Procida e in particolare sul Misterò è la conferma dell’attenzione che la società del presidente De Laurentiis, campione d’Italia e tra le squadre che godono di maggiore appeal in Europa e nel mondo, ripongono sull’area flegrea e sulle sue bellezze naturali.

LE FOTO