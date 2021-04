BACOLI – «Ripartiamo più forti di prima!» è anche il motto di Antonio Di Donato, patron del ristorante “Il Sestante”, con la sua meravigliosa terrazza che affaccia direttamente sul golfo dei Campi Flegrei. Un mix di gusto e bellezza che Antonio offre con i suoi piatti tipici della cucina di mare flegrea. La materia prima è rigorosamente composta dal pescato del giorno: pesci, crostacei e tutti i prodotti del mare che a pranzo e a cena vengono serviti sulle tavole dei clienti. “Il Sestante” si trova in via Cicerone a Bacoli, sul promontorio che affaccia direttamente sul lago Lucrino e sul mare. E’ aperto a pranzo e a cena. Per contatti: 3667171347.

