Il Macellum di Pozzuoli “adottato” dagli studenti di una scuola di Napoli

POZZUOLI – Il Tempio di Serapide fa vincere un premio ai ragazzi dell’IIS Vittorio Emanuele II. Anche quest’anno i giovani studenti napoletani sono stati premiati nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento”, manifestazione organizzata in collaborazione con la fondazione Napoli 99 e con La Terra dei Miti. Ai ragazzi delle classi 5 AT e 5 CT dell’indirizzo tecnico commerciale e della 5 D Web dell’indirizzo servizi commerciali e pubblicitari è stata attribuita la prestigiosa “Medaglia d’Oro Stellata” per la realizzazione di un manifesto artistico e di un video sul Macellum di Pozzuoli. Un riconoscimento che è stato accolto con soddisfazione dai ragazzi e dai referenti del progetto, i docenti Antonella Minopoli, Paolo Palermo e Stefania Pasca.