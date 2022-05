POZZUOLI – Madre anziana e figlio vivono da giorni per strada. In condizioni disumane. Hanno trovato rifugio sotto i porticati dell’ex Circoscrizione di Licola, accanto all’ufficio postale. Dormono sul pavimento, fanno bisogni in strada e si lavano davanti a tutti. A pochi passi c’è anche una scuola dell’infanzia. A segnalarlo sono i residenti del posto che chiedono un intervento perché la donna e il figlio possano essere aiutati.