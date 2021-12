BACOLI – Il plesso Bellavista dell’I.C. 2° “Plinio il Vecchio-Gramsci” è stata individuato dal Comune di Bacoli come scuola del territorio per l’apposizione di una targa in occasione dei 700 anni dalla dipartita di Dante Alighieri. Venerdì 3 dicembre, alle ore 10, la manifestazione sarà introdotta dal Dirigente Scolastico Marco Wolfler Calvo. Interverranno: le referenti del plesso Bellavista Carmela Schiano di Cola e Antonietta Cammarota; gli Assessori del Comune di Bacoli Lucia Basciano e Mariano Scotto di Vetta; il Sindaco del Comune di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Parteciperà, come rappresentanza dei genitori, la Presidente del Consiglio d’Istituto Rosanna Cioffi. Come momento conclusivo, dopo aver scoperto la targa, gli alunni delle classi V A – V B – IV A – III A – III B rappresenteranno, su basi musicali note, le tre Cantiche della Divina.