Il creator flegreo xmADer supera i 10 milioni di visualizzazioni sui social

POZZUOLI – Traguardo importante per xmADer, Cristian De Bellis all’anagrafe, giovane content creator puteolano che ha appena superato i 10 milioni di visualizzazioni complessive sui suoi canali social. Un successo costruito con passione, creatività e un forte legame con la propria città natale, Pozzuoli. Attivo principalmente su YouTube, TikTok e Instagram, xmADer è noto per i suoi contenuti legati al mondo del gaming – in particolare Fortnite – e per uno stile riconoscibile, fresco e ironico che ha saputo conquistare migliaia di follower in tutta Italia. “Sono partito da una cameretta a Pozzuoli con un microfono, un sogno e tanta voglia di farcela. Raggiungere questo traguardo significa tantissimo per me, e lo dedico a chi mi ha sempre supportato, alla mia famiglia e alla mia terra”, commenta xmADer. Con oltre 40.000 iscritti sui canali social e contenuti che superano regolarmente le centinaia di migliaia di visualizzazioni, xmADer è oggi uno dei volti emergenti del panorama creator italiano. La sua ambizione? Raggiungere 100.000 iscritti entro la fine del 2025 e continuare a portare il nome di Pozzuoli nel mondo digitale.