POZZUOLI – Ieri la città di Pozzuoli ha dato l’ultimo a saluto a Giuseppe D’Isanto, titolare di un’attività commerciale dedita alla vendita di strumenti musicali. I funerali del 57enne si sono tenuti presso la parrocchia Santa Maria della Consolazione. D’Isanto viene ricordato sul territorio per la sua disponibilità e per la sua forte passione per la maratona.