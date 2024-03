Il Comune di Pozzuoli è ora Ente accreditato al Servizio civile universale

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha ottenuto l’iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell’assessore Vittorio Festa (nella foto ndr), impegnato per mesi con le dottoresse Federica Ariante e Lella Simeoli. A partire da oggi il Comune potrà avviare in piena autonomia un progetto che vedrà numerosi giovani puteolani coinvolti. La città di Pozzuoli ha dimostrato di saper cogliere questa opportunità e di possedere tutti i requisiti essenziali per iscriversi all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale.

COS’E’ IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. La partecipazione ad attività del Servizio civile universale costituisce una delle azioni previste per l’accesso e la partecipazione al Supporto per la formazione e il lavoro.