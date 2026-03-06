Il comune di Pozzuoli consegna a De Laurentis il report sui terreni per il nuovo centro sportivo

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha fatto recapitare al pool tecnici coordinati da Bruno Discepolo, il professionista incaricato da Aurelio De Laurentis di progettare il nuovo centro sportivo, le schede relative al piano di valorizzazione di Monterusciello redatto e approvato nel 2012 dal consiglio comunale. Si tratta di un report dettagliato sui 17 ettari di terreno di proprietà dell’Ente su cui il patron del Napoli ha messo gli occhi per realizzare la nuova casa degli azzurri. Si tratta della “fase 2” che precederà l’eventuale trattativa tra le parti. Il comune di Pozzuoli, dopo la telefonata tra il sindaco Gigi Manzoni e Aurelio De Laurentis, ha già dato piena disponibilità a cedere all’imprenditore romano gli spazi dove, negli anni novanta, sarebbe dovuto sorgere la nuova cittadella del tennis e dove oggi sono in corso i lavori per la costruzione di un campo polivalente in via De Curtis.

POLE POSITION – Nonostante il lungo girovagare tra i terreni della provincia di Napoli, Pozzuoli resta dunque in cima ai pensieri del patron azzurro. I punti a favore del quartiere di Monterusciello restano la rete dei collegamenti, la vicinanza alla stazione della Circumflegrea, agli svincoli della SS7Quater e della Tangenziale di Napoli nonché le poche decine di chilometri di distanza dallo stadio Maradona. Inoltre l’area si presta ad ospitare un polo sportivo, vista anche la presenza del Palazzetto dello Sport e di un centro tennistico. Dopo la consegna del report la palla passa quindi al Napoli: il sindaco di Pozzuoli attende una nuova telefonata da De Laurentis per dare l’avvio alla trattativa.