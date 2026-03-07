POZZUOLI/ Blitz della Polizia a Lucrino, smantellato droga shop: due arresti e sequestrati 3 kg di stupefacenti – LA FOTO

POZZUOLI – Il blitz è scattato in mattinata, dopo una lunga attività di indagine. In azione i poliziotti della squadra investigativa dell’ufficio anticrimine del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno fatto irruzione in un mini appartamento nella frazione di Lucrino, dove una coppia di insospettabili aveva realizzato un vero e proprio droga shop con sostanze stupefacenti di ogni genere: cocaina, hashish, marijuana, funghi allucinogeni, pillole di ecstasy e tutto il materiale per il confezionamento.

LA DROGA – In manette sono finiti G.C., 38 anni, e la compagna P.E., 35 anni. I due da qualche tempo si erano trasferiti a Lucrino dove avevano preso in affitto il mini appartamento trasformandolo in centro per il confezionamento e lo smercio di droga. Nello specifico, durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato: 1,8 kg di hashish, 1,2 kg di marijuana, diversi pallini di cocaina, ecstasy, allucinogeni, estratti di marijuana e una somma in denaro di 560 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta l’incasso della giornata precedente. Inoltre sono stati trovati un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

GLI ARRESTI – Al termine dell’operazione la coppia è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna è stata trasferita nel carcere di Secondigliano, l’uomo a Poggioreale.