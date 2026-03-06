Al “Petronio” di Pozzuoli giornata dedicata alla legalità e alla sicurezza alimentare

POZZUOLI – Si è svolta oggi, 6 marzo 2026, presso l’IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli, una significativa giornata di formazione nell’ambito del progetto Medeaterranea, iniziativa che punta ad accrescere tra i giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza in campo alimentare. L’incontro ha rappresentato un importante momento educativo e di confronto per gli studenti, chiamati a riflettere sul valore del rispetto delle regole, sulla tutela della salute pubblica e sulla responsabilità che ogni futuro professionista del settore enogastronomico e dell’os. pitalità è tenuto ad assumere nel proprio percorso umano e lavorativoLa scelta di promuovere questa finalità da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto Filippo Monaco conferma l’attenzione della scuola verso una formazione completa, capace di unire preparazione professionale, educazione civica e sensibilizzazione sui temi fondamentali della legalità e della sicurezza alimentare. Una visione educativa che mira a formare non solo competenze tecniche, ma anche cittadini consapevoli, responsabili e attenti al bene comune.

I NAS – Di particolare rilievo è stato l’intervento dei Carabinieri del NAS di Napoli, che hanno offerto agli studenti un contributo di grande valore, illustrando il ruolo dei controlli nella filiera alimentare, l’importanza della prevenzione, il rispetto delle normative vigenti e le conseguenze che comportamenti scorretti o illegali possono avere sulla salute dei consumatori e sulla qualità dei prodotti. Attraverso questa iniziativa, il progetto Medeaterranea conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi educativi capaci di incidere concretamente sulla crescita culturale e civica delle nuove generazioni, rafforzando nei giovani la consapevolezza che legalità, sicurezza e qualità alimentare rappresentano valori imprescindibili per il loro futuro personale e professionale. L’IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli si conferma così luogo di formazione, dialogo e crescita, aperto al territorio e attento alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto delle regole, sulla responsabilità e sulla tutela della salute.