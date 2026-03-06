«Una zona di Pozzuoli è stata completamente abbandonata dall’assessore all’Ambiente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, voglio segnalare come un’intera zona di Pozzuoli sia stata completamente abbandonata dall’assessore all’Ambiente. Nonostante appelli e segnalazioni, ad oggi in viale Capomazza non si vede da mesi la presenza di giardinieri da parte del comune con il risultato che ci sono alberi non potati e il Giardino dei Flautisti versa nel degrado in quanto ci sono sterpagli e arbusti non potati. E’ mai possibile tutto ciò? Possibile che l’ordinario in questa città diventa straordinario. Mi dispiace ma sulla base di quanto si vede e di quanto non si fa devo dire che l’assessore all’Ambiente Salvatore Caiazzo ci ha abbandonati» (Mario P.)