Il comune di Bacoli festeggia i 2mila anni di Plinio il Vecchio: il programma

BACOLI – Il Comune di Bacoli festeggia i 2mila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, comandante della flotta navale stanziata a Miseno; colui che ha lasciato all’occidente un’opera straordinaria l’ Historia Naturalis, punto di riferimento per la cultura europea fino al 1600. Plinio il Vecchio è stato artefice del primo, storico, intervento di Protezione Civile attraverso il valoroso gesto che lo portò a soccorrere gli abitanti sulla costa Vesuviana in pericolo di vita per l’eruzione del Vesuvio. Egli è, difatti, il più importante personaggio storico vissuto nel territorio bacolese, in particolare a Misano dove ha lavorato e dove ha vissuto gli ultimi giorni della propria vita prima di partire per la Costa Vesuviana.

GLI APPUNTAMENTI – Il programma realizzato prevede un Convegno nazionale sotto l’alto patrocinio della del Parlamento Europeo; un festival del documentario archeologico; una rievocazione storica con la presenza di settanta figuranti il 14 e il 15 novembre e la presentazione degli ultimi scavi effettuati dall’università Vanvitelli presso l’Acropoli di Cuma.