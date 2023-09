BACOLI/ Coppia con bambini urta auto con furgone e poi scappa a piedi – LE FOTO

BACOLI – Una coppia di coniugi di etnia rom a bordo di un furgone questa mattina ha urtato un’auto in via Spiagge Romane e dopo averla danneggiata si è data alla fuga a piedi. Insieme all’uomo e alla donna vi erano anche due bambini. Il conducente avrebbe chiesto alla donna alla guida della vettura danneggiata di “non chiamare i carabinieri” e al rifiuto di quest’ultimo si è dileguato insieme all’intera famiglia. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli. Il furgone della famiglia rom, un Fiat Ducato bianco, è stato abbandonato lungo la strada mentre dei quattro non ci sono tracce. Il veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione.