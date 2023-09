Parte dai Campi Flegrei il primo corso per esperti di ostriche

POZZUOLI – Prende il via il primo corso dell’AIOST -Associazione Italiana Ostricari. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 20 settembre, data della prima lezione per gli iscritti che sarà suddivisa in due sessioni: la prima prevede i saluti istituzionali e la presentazione del corso con gli interventi dei relatori Antonio Limone, direttore generale IZSM; Daniele Testa, presidente AIOST; Alessio Cutino, vicepresidente AIOST. La seconda sessione, invece, è in programma dalle 16.30 alle 18.30 e avrà come argomento la “storia dell’ostricoltura” con relatrice la professoressa Maria Sirago. Interverrà anche il presidente dell’ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana) Giuseppe Vaccarini. Il corso si svolgerà presso l’istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno a Portici e presso il Rione Terra di Pozzuoli.

LA PRIMA VOLTA – AIOST è la prima associazione di Ostricari in Italia fondata dai ristoratori puteolani Daniele Testa (presidente di AIOST), Simone Testa e Alessio Cutino (vicepresidente). L’obiettivo è di infondere la filosofia ed il racconto di uno dei prodotti più affascinanti e austeri della gastronomia mondiale, dopo quasi 2000 anni dalla scomparsa di Sergio Orata, primo fra tutti ad inventare i vivai di ostriche ed il primo ad attribuire un ottimo sapore alle ostriche del lago Lucrino. L’Associazione italiana Ostricari, diffonderà la cultura raffinata delle ostriche attraverso corsi di formazione, eventi, fiere, visite alle maison e consorzi. Il Corso propedeutico per Ostricaro viene garantito dagli esperti AIOST, un team composto da Biologi Ricercatori, Storici, Docenti Universitari , Acquacoltori, Ostricoltori, Consorzi.