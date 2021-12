POZZUOLI – “Bar Stella” è il nome dello show ideato e condotto da Stefano De Martino, ma anche quello del bar di famiglia aperto a Torre Annunziata nel 1922 e che da questa sera “aprirà” le sue porte a tutta Italia. Una delle principali figure del programma sarà il bravo cantante e attore di Pozzuoli Franco Castiglia, fresco vincitore del premio internazionale delle Arti di Copertino. Castiglia, nato e residente a Pozzuoli, sarà uno dei personaggi chiave dello show che andrà in onda da questa sera, e per altri tre martedì, in seconda serata su Rai 2, a partire dalle 22.50 dalla sede Rai di Napoli.

LO SHOW – «Un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni. Il titolo è un omaggio al locale del nonno, anzi in verità fu aperto dal mio bisnonno nel 1922 Don Michele a Torre Annunziata. -ha spiegato De Martino all’Ansa- Il movente dello show è romantico e nostalgico ma raccolto, non avremo scenografie stratosferiche ma intime. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava. Il bar ha chiuso. Non c’è più nessuno. Ma è stato un punto di riferimento importante: Torre Annunziata ha avuto un periodo d’oro, da qui passavano grandi artisti, che dopo i loro spettacoli si fermavano con amici, o le loro compagnie, tra questi Claudio Villa, Little Tony, Mario Merola, Roberto Murolo, ricordo una sera Corrado, la gente impazzita ha fatto un piccolo show al centro del locale che era molto spazioso. Poi le persone venivano a vedere le partite, ma anche Lascia o raddoppia”.