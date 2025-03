I sindaci flegrei invitano alla calma: attivati controlli e verifiche nelle scuole, in strada la Protezione Civile

POZZUOLI – Invitano a mantenere la calma i sindaci dei comuni flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.4 tanta gente è in strada e si contano danni. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha fatto sapere di avere attivato il Centro Operativo Comunale. “Sono in contatto con L’Osservatorio Vesuviano per monitorare la situazione. Vi chiedo di mantenere la calma, i volontari della Protezione Civile e i vigili urbani sono in giro. Chiamate i numeri di emergenza per segnalare eventuali danni o per qualunque altra esigenza. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/1889440.”

BACOLI – Anche il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, ha annunciato una serie di verifiche: «È stata una scossa lunga e forte. Magnitudo 4.4, epicentro Pozzuoli. Mi state contattando in molti. Ho immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale. Siamo già sul territorio per verificare danni. È partita la squadra tecnica per la verifica degli istituti scolastici di Bacoli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile Nazionale, la Prefettura di Napoli e l’Osservatorio Vesuviano. Saremo operativi tutta la notte. Chi ha da fare segnalazioni può contattare 0815234057. Oppure 0818553304. Oppure chiamarmi o scrivermi al 3398766104, il mio numero personale. Siamo a vostra completa disposizione. Vi terrò aggiornati costantemente. Comprendo le vostre preoccupazioni ma esorto la comunità a mantenere la calma e ad acquisire informazioni dagli organi istituzionali. Noi siamo al vostro fianco, sempre. Forza Campi Flegrei.»

QUARTO – Antonio Sabino, sindaco di Quarto ha invece comunicato che non sono stati registrati danni sul territorio cittadino «Come comunicato dall’Ingv-Osservatorio Vesuviano è in atto uno sciame sismico. Finora sono state registrate 6 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 4.4. Dai primi accertamenti nel territorio di Quarto non si registrano danni nè particolari criticità. Ho riunito il Coc e stiamo monitorando la situazione, anche con l’Osservatorio Vesuviano. Invitiamo la popolazione alla calma e a seguire solo i canali di comunicazione ufficiale dell’Ingv, della Protezione civile nazionale e del Comune di Quarto.»