POZZUOLI – Sta bene la donna rimasta coinvolta nel crollo del solaio della sua abitazione. I vigili del fuoco hanno terminato le ricerche nella casa dove è crollato il soffitto, senza trovare altre persone. A crollare per la scossa di magnitudo 4.4 è stato un controsoffitto in un edificio a Pozzuoli. in queste ore sono state avviate verifiche sulla stabilità di altri 9 edifici, sempre a Pozzuoli.