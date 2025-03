Crollato un solaio, persona salvata dai vigili del fuoco. Notte di paura a Pozzuoli e nei Campi Flegrei – LE FOTO

POZZUOLI – Sono la città di Pozzuoli e i quartieri napoletani di Bagnoli e Fuorigrotta le zone che al momento risultano le più colpite dalla forte scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 01:25 di questa notte. Poco fa i vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti in un edificio a Pozzuoli per il crollo di un solaio. Una persona è stata estratta dalle macerie, mentre si cercano eventuali altre persone coinvolte. “In corso intervento per il crollo di un solaio in un’abitazione a Pozzuoli, estratta una persona in vita, si lavora per accertare presenza di altre coinvolte” hanno scritto su X i Vigili del Fuoco.

I CROLLI – A Bagnoli e Fuorigrotta sono stati segnalati crolli di cornicioni e danni all’interno delle abitazioni. Danni anche a diverse auto che erano parcheggiate lungo la strada.

SCIAME SISMICO – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico. Dopo la prima scossa di magnitudo 4,4, registrata dai sismografi alle ore 1.25, ne è seguita un’altra a distanza di un quarto d’ora, all’1.40, di magnitudo 1.6, sempre con epicentro l’area dei Campi Flegrei. Poi una di magnitudo 1.1 all’1.47.

PERSONE IN STRADA – Centinaia di persone trascorreranno la notte in strada. In questi minuti nei Campi Flegrei auto con uomini, donne e bambini hanno raggiunto le piazze e i luoghi di prima accoglienza che sono in fase di allestimento.

LE FOTO