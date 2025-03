Scossa di magnitudo 4.4 a Pozzuoli: paura e gente in strada – LE FOTO

POZZUOLI – Una forte scossa ha svegliato e spaventato i residenti della città di Pozzuoli e dell’intera provincia di Napoli. La forza del sisma è stata pari a magnitudo 4.4, rilevata alle 01:25 con epicentro in mare tra via Napoli e il Dazio a una profondità di 2.5 km. Nonostante la pioggia tanta gente si è riversata in strada a largo Palazzine, Arco Felice, nel centro storico, in via Campana e in prossimità dell’epicentro. Si tratta della scossa più forte di sempre insieme a quella registrata nel maggio scorso. Si segnalano danni in alcune abitazioni e la caduta di cornicioni.

TREMA TUTTA LA PROVINCIA – La scossa è stata avvertita in tutti i comuni dell’area flegrea, nel giuglianese, nella città di Napoli e nell’intera provincia. Segnalazioni sono arrivate anche da Torre del Greco. In questi minuti sono stati attivati i controlli da parte della Protezione Civile e della Polizia Municipale. In allerta anche i COC dei comuni flegrei. *seguiranno aggiornamenti

LE FOTO