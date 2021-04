RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, voglio segnalare quanto accade in via Campania 255 all’altezza della “Metro” dove è degradante vedere sotto casa una persona anziana in questo stato. Oltre allo stato di abbandono di quest’uomo che non merita certamente di vivere così, c’è da aggiungere il fastidio durante la notte e il giorno arrecati a noi residenti che dobbiamo fare i conti con le sue urla. Speriamo che qualcuno faccia qualcosa in primis per aiutare questa persona e poi per ridare un po’ di tranquillità alla zona.»