POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo «Volevo segnalare questa perdita in via Gavia Marciana al Rione Toiano. In un mese hanno già riparato 3 volte. E dopo 2 o 3 giorni si rompe di nuovo. Sta sprofondando tutta la strada. Per non parlare de l’acqua che penetra sotto al fabbricato. Spero che attraverso voi qualcuno intervenga» (Fabiano T.)