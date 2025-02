QUARTO/ Casa Mehari: Mariolina Trapanese nominata Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella

QUARTO – «All’indomani del convegno organizzato al Maschio Angioino per discutere dell’esperienza positiva del Comune di Quarto in tema di gestione dei beni confiscati, con grande soddisfazione e gioia accogliamo la notizia che Mariolina Trapanese, che da tre anni gestisce il bene confiscato Casa Mehari, è stata nominata Ufficiale al Merito della Repubblica dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. – è quanto fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Il Presidente della Repubblica ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il Presidente Mattarella ha individuato casi, fra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra le personalità insignite anche, con nostro profondo orgoglio, Mariolina Trapanese per l’esperienza maturata con i ragazzi e le ragazze con disabilità a Quarto. Una esperienza che si è arricchita negli ultimi 3 anni con decine di iniziative nel bene confiscato alla camorra, che abbiamo intitolato al ricordo di Giancarlo Siani e alla sua Mehari, coinvolgendo centinaia di persone in eventi pubblici e in manifestazioni culturali e di contrasto alle illegalità. È un’altra bellissima notizia per la nostra comunità locale».

LA CERIMONIA – Mariolina Trapnese, 63 anni, nuovo Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana con questa motivazione ufficiale: “Per il lavoro svolto per formare professionalmente i ragazzi con sindrome di Down e lievi deficit intellettivi” Maria con l’Associazione “La Bottega dei Semplici pensieri” punta ad individuare le capacità personali dei ragazzi allo scopo di formarli professionalmente e avvicinarli al mondo del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 26 febbraio alle 11 e 30.