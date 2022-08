POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, mi chiedo se è possibile che la chiesa simbolo di Pozzuoli che fa parte della nostra storia sia ridotta in questo stato? Scrivo a voi con la speranza che mettiate alla luce questo problema, perchè non è bello lasciarla in queste condizioni. Ci sono lavori in cantiere? Quando il comune di Pozzuoli, la Chiesa e gli enti responsabili decideranno di intervenire?» (Luigi I.)