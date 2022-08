POZZUOLI – «Gentile direttore, voglio denunciare quanto accaduto qualche giorno fa al Molo Caligoliano di Pozzuoli perché non è possibile che al parcheggio siano presenti due persone che non fanno entrare le macchine a parcheggiare. Eravamo in fila all’ingresso perché ci avevano detto di attendere in quanto il parcheggio era pieno. Ad un certo punto sono scesa dalla macchina e ho raggiunto il Molo a piedi notando numerosi posti disponili. Ho denunciato la cosa davanti ai vigili che hanno fatto un giro nel parcheggio. Praticamente c’erano almeno una decina di di posti liberi e gli addetti all’ingresso, che non sapevano di quanto stesse accadendo dentro, non facevano entrare le auto portando un altro conto. Che assurdità!» (Michela D.L.)